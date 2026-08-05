Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Rentable Leonteq-Anlage?
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05.08.2026 10:03:52
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 3 Jahren gekostet
Am 05.08.2023 wurde die Leonteq-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,469 Leonteq-Papiere. Die gehaltenen Leonteq-Aktien wären am 04.08.2026 42,57 CHF wert, da der Schlussstand 17,24 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 57,43 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Leonteq bezifferte sich zuletzt auf 298,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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