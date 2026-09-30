SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Leonteq-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 38,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Leonteq-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 261,097 Leonteq-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Leonteq-Papiers auf 19,64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 127,94 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 48,72 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 353,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at