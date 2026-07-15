Leonteq Aktie

Leonteq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

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Lohnende Leonteq-Anlage? 15.07.2026 10:03:41

SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Leonteq-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 15.07.2021 wurden Leonteq-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leonteq-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,792 Leonteq-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 15,96 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28,60 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,40 Prozent.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 286,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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