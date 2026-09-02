Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Lohnender Leonteq-Einstieg?
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 02.09.2023 wurde die Leonteq-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 39,35 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,413 Anteilen. Die gehaltenen Leonteq-Anteile wären am 01.09.2026 533,67 CHF wert, da der Schlussstand 21,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 46,63 Prozent.
Leonteq erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 376,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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