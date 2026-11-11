SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Leonteq-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Leonteq-Papier bei 55,84 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leonteq-Aktie investiert, befänden sich nun 179,085 Leonteq-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 556,62 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 10.11.2026 auf 19,86 CHF belief. Damit wäre die Investition 64,43 Prozent weniger wert.

Alle Leonteq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 347,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at