Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Leonteq-Performance
|
11.11.2026 10:03:54
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 10 Jahren bedeutet
Das Leonteq-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Leonteq-Papier bei 55,84 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leonteq-Aktie investiert, befänden sich nun 179,085 Leonteq-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 556,62 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 10.11.2026 auf 19,86 CHF belief. Damit wäre die Investition 64,43 Prozent weniger wert.
Alle Leonteq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 347,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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