SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.02.2023 wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 52,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,901 Leonteq-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 21,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,48 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 78,17 Prozent verringert.
Leonteq erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 204,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
