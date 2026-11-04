Leonteq Aktie

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WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

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Performance unter der Lupe 04.11.2026 10:03:34

SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Leonteq-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Leonteq-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Leonteq-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,798 Leonteq-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 19,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 310,58 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 68,94 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 342,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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