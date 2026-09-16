Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Lohnende Leonteq-Investition?
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Leonteq-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57,34 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,744 Leonteq-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 35,75 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,25 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Leonteq einen Börsenwert von 358,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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