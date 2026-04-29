SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Leonteq-Papier statt. Der Schlusskurs der Leonteq-Anteile betrug an diesem Tag 64,54 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Leonteq-Aktie investierten, hätten nun 15,494 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 28.04.2026 235,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,45 Prozent verringert.

Am Markt war Leonteq jüngst 266,09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at