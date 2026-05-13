SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Leonteq-Investment verlieren können.

Am 13.05.2023 wurde die Leonteq-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Leonteq-Anteile bei 47,35 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leonteq-Aktie investiert, befänden sich nun 2,112 Leonteq-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 30,75 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 12.05.2026 auf 14,56 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,25 Prozent verringert.

Leonteq wurde am Markt mit 262,20 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at