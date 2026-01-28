Leonteq Aktie

Leonteq

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

Lukrativer Leonteq-Einstieg? 28.01.2026 10:04:00

SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leonteq-Einstiegs gewesen.

Am 28.01.2021 wurde die Leonteq-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Leonteq-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,721 Leonteq-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,97 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Papiers am 27.01.2026 auf 14,32 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 61,03 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Leonteq bezifferte sich zuletzt auf 256,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

