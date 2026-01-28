Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Lukrativer Leonteq-Einstieg?
|
28.01.2026 10:04:00
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet
Am 28.01.2021 wurde die Leonteq-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Leonteq-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,721 Leonteq-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,97 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Papiers am 27.01.2026 auf 14,32 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 61,03 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Leonteq bezifferte sich zuletzt auf 256,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
28.01.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.01.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
13.01.26
|Press release: Leonteq receives BaFin license extension (EQS Group)
|
13.01.26
|Medienmitteilung: Leonteq erhält BaFin-Lizenzerweiterung (EQS Group)
|
07.01.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leonteq von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)