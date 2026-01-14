Leonteq Aktie

Leonteq

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

Hochrechnung 14.01.2026 10:03:57

SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Leonteq eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 14.01.2025 wurden Leonteq-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Leonteq-Papier an diesem Tag 18,02 CHF wert. Bei einem Leonteq-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,494 Leonteq-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 769,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,86 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 23,09 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Leonteq eine Börsenbewertung in Höhe von 237,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Leonteq AG

Leonteq AG

