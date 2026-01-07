SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leonteq von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Leonteq-Anteile bei 125,02 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Leonteq-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,800 Leonteq-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.01.2026 11,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,98 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 88,82 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 243,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at