Leonteq Aktie

Leonteq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

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Leonteq-Investment 03.06.2026 10:03:41

SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leonteq von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Leonteq gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Leonteq-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Leonteq-Papier bei 17,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,682 Leonteq-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Leonteq-Papiere wären am 02.06.2026 82,27 CHF wert, da der Schlussstand 14,48 CHF betrug. Mit einer Performance von -17,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Leonteq bezifferte sich zuletzt auf 256,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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