SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,667 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 253,07 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 11.05.2026 auf 94,90 CHF belief. Mit einer Performance von +153,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Liechtensteinische Landesbank jüngst 2,87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at