Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Liechtensteinische Landesbank-Anlage unter der Lupe 03.02.2026 10:04:03

SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Liechtensteinische Landesbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an diesem Tag bei 60,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,611 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 97,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 617,94 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,79 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 2,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)

mehr Nachrichten

Analysen zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) 104,00 -1,89% Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX an Nulllinie -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich an der Wiener Börse eine stabile Tendenz. Auch der DAX notiert mit leichten Abschlägen. Am Mittwoch befanden sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen