SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an diesem Tag bei 60,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,611 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 97,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 617,94 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,79 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 2,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
