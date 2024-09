SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das Liechtensteinische Landesbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 60,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hat, hat nun 165,563 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2024 11 920,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 72,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,21 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Liechtensteinische Landesbank betrug jüngst 2,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at