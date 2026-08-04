SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Liechtensteinische Landesbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,90 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hat, hat nun 2,639 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 113,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 299,21 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 199,21 Prozent gesteigert.

Liechtensteinische Landesbank war somit zuletzt am Markt 3,43 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at