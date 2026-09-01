SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment gewesen.

Am 01.09.2016 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Liechtensteinische Landesbank-Papier an diesem Tag bei 38,60 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hat, hat nun 25,907 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 112,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 901,55 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +190,16 Prozent.

Liechtensteinische Landesbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,54 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at