Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Profitabler Liechtensteinische Landesbank-Einstieg?
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01.09.2026 10:03:56
SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 01.09.2016 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Liechtensteinische Landesbank-Papier an diesem Tag bei 38,60 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hat, hat nun 25,907 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 112,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 901,55 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +190,16 Prozent.
Liechtensteinische Landesbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,54 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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