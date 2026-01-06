SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 56,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,783 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155,44 CHF, da sich der Wert einer Liechtensteinische Landesbank-Aktie am 05.01.2026 auf 87,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,44 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich jüngst auf 2,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at