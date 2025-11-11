Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Rentables Liechtensteinische Landesbank-Investment?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Liechtensteinische Landesbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Liechtensteinische Landesbank-Papier bei 53,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 185,874 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 442,38 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 10.11.2025 auf 77,70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,42 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Liechtensteinische Landesbank bezifferte sich zuletzt auf 2,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
