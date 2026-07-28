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Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

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Liechtensteinische Landesbank-Investition im Blick 28.07.2026 10:03:44

SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Liechtensteinische Landesbank-Aktie bei 52,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investierten, hätten nun 190,840 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (115,40 CHF), wäre das Investment nun 22 022,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 120,23 Prozent erhöht.

Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 3,49 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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