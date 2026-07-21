SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Liechtensteinische Landesbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 60,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,502 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (113,20 CHF), wäre das Investment nun 1 867,99 CHF wert. Mit einer Performance von +86,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Liechtensteinische Landesbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,47 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at