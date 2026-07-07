SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Liechtensteinische Landesbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Liechtensteinische Landesbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 276,243 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers auf 109,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 276,24 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 202,76 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Liechtensteinische Landesbank betrug jüngst 3,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at