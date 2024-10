SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 15.10.2021 wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Liechtensteinische Landesbank-Papier an diesem Tag bei 53,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,762 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2024 1 339,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,96 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Liechtensteinische Landesbank bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at