SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Liechtensteinische Landesbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,838 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers auf 99,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,09 CHF wert. Mit einer Performance von +83,09 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 3,00 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at