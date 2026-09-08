Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|Liechtensteinische Landesbank-Anlage unter der Lupe
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Liechtensteinische Landesbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80,30 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 124,533 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2026 auf 115,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 371,11 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 43,71 Prozent.
Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 3,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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