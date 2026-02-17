Liechtensteinische Landesbank Aktie
SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an diesem Tag 35,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,817 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.02.2026 auf 97,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 273,80 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +173,80 Prozent.
Liechtensteinische Landesbank wurde am Markt mit 2,92 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
