Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Liechtensteinische Landesbank-Investmentbeispiel 17.02.2026 10:11:40

SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an diesem Tag 35,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,817 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.02.2026 auf 97,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 273,80 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +173,80 Prozent.

Liechtensteinische Landesbank wurde am Markt mit 2,92 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)

mehr Nachrichten