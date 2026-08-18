SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Liechtensteinische Landesbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 163,934 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers auf 111,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 327,87 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 18 327,87 CHF, was einer positiven Performance von 83,28 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Liechtensteinische Landesbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at