Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

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Hochrechnung 07.04.2026 10:03:42

SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Liechtensteinische Landesbank-Anteile bei 54,00 CHF. Bei einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,519 Liechtensteinische Landesbank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 844,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 84,44 Prozent vermehrt.

Liechtensteinische Landesbank war somit zuletzt am Markt 3,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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