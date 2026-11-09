Lindt Aktie

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WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

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Langfristige Investition 09.11.2026 10:03:46

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lindt-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Lindt-Aktie statt. Der Schlusskurs des Lindt-Papiers betrug an diesem Tag 62 430,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,002 Lindt-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142,88 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 06.11.2026 auf 89 200,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 142,88 CHF, was einer positiven Performance von 42,88 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 20,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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