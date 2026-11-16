SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lindt-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lindt-Papier bei 5 045,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,020 Lindt-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (8 585,00 CHF), wäre die Investition nun 170,17 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 70,17 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 19,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at