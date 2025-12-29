Lindt Aktie

Lukratives Lindt-Investment? 29.12.2025 10:03:51

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Lindt-Papier statt. Diesen Tag beendete die Lindt-Aktie bei 9 520,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,011 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,85 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 23.12.2025 auf 11 600,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,85 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Lindt zuletzt 26,75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

