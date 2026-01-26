SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Investoren gebracht.

Lindt-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 86 400,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,012 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 314,81 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 23.01.2026 auf 113 600,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 31,48 Prozent mehr wert.

Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at