WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

Lukratives Lindt-Investment? 26.01.2026 10:04:21

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Investoren gebracht.

Lindt-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 86 400,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,012 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 314,81 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 23.01.2026 auf 113 600,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 31,48 Prozent mehr wert.

Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) 121 400,00 0,00% Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

