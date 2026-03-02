Lindt Aktie

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Lukrative Lindt-Anlage? 02.03.2026 10:16:34

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lindt-Papier bei 8 050,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,242 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.02.2026 15 726,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12 660,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,27 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Lindt zuletzt 29,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

