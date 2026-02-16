Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Profitables Lindt-Investment?
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr eingebracht
Am 16.02.2025 wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10 660,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,009 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,70 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 13.02.2026 auf 12 120,00 CHF belief. Mit einer Performance von +13,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Lindt belief sich zuletzt auf 27,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
15:59
|Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.02.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt mittags (finanzen.at)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.02.26
|SIX-Handel: SLI liegt im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse Zürich in Grün: Am Mittag Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|13 310,00
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.