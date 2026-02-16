Lindt Aktie

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Profitables Lindt-Investment? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.02.2025 wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10 660,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,009 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,70 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 13.02.2026 auf 12 120,00 CHF belief. Mit einer Performance von +13,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lindt belief sich zuletzt auf 27,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

