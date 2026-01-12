SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lindt-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lindt-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lindt-Aktie 98 000,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,102 Lindt-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 116 400,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 877,55 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,78 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Lindt bezifferte sich zuletzt auf 26,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at