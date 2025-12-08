Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Rentable Lindt-Anlage?
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.12.2015 wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 74 000,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Lindt-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,014 Lindt-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 116 800,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 578,38 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 57,84 Prozent gleich.
Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,93 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|123 800,00
|-2,44%
