Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Rentabler Lindt-Einstieg?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Lindt-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10 020,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,998 Lindt-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 11 820,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 796,41 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,96 Prozent gesteigert.
Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.11.25
|SLI aktuell: SLI startet im Minus (finanzen.at)
|
25.11.25
|SIX-Handel: SLI am Dienstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 610,00
|0,24%