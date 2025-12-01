Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Lindt Aktie

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Rentabler Lindt-Einstieg? 01.12.2025 10:04:31

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Lindt-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Lindt-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10 020,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,998 Lindt-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 11 820,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 796,41 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,96 Prozent gesteigert.

Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

