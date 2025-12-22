SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lindt-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Lindt-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 94 800,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,001 Lindt-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,84 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 19.12.2025 auf 117 400,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 23,84 Prozent.

Lindt wurde am Markt mit 27,05 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at