SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Lindt-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Lindt-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10 420,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,096 Lindt-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 12 710,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 219,77 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,98 Prozent gesteigert.

Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at