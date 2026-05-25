Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lukrative Lindt-Anlage?
|
25.05.2026 10:03:55
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Lindt-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Lindt-Papiers betrug an diesem Tag 73 835,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,001 Lindt-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,56 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 22.05.2026 auf 96 400,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,56 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Lindt belief sich zuletzt auf 22,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
10:03
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.05.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.05.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
27.04.26