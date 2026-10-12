SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lindt-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lindt-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63 800,00 CHF wert. Bei einem Lindt-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,157 Lindt-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 821,32 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 09.10.2026 auf 81 800,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,21 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Lindt bezifferte sich zuletzt auf 18,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at