Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Frühe Investition
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lindt-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lindt-Anteile bei 101 200,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,001 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (120 000,00 CHF), wäre das Investment nun 118,58 CHF wert. Mit einer Performance von +18,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 27,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|130 000,00
|0,78%