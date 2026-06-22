SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lindt-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lindt-Papier bei 9 065,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,011 Lindt-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.06.2026 100,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9 065,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von Prozent.

Zuletzt verbuchte Lindt einen Börsenwert von 20,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at