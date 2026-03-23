Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Rentable Lindt-Anlage?
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23.03.2026 10:04:34
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Lindt-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Lindt-Anteile an diesem Tag bei 86 900,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Lindt-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,001 Lindt-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.03.2026 124,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108 400,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 124,74 CHF entspricht einer Performance von +24,74 Prozent.
Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 24,99 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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