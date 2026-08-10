Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Profitable Lindt-Investition?
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Lindt-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Lindt-Papier an diesem Tag bei 105 000,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0,095 Anteile im Depot. Die gehaltenen Lindt-Aktien wären am 07.08.2026 9 228,57 CHF wert, da der Schlussstand 96 900,00 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,71 Prozent verringert.
Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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