SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lindt-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5 775,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,017 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 12 170,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,74 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 110,74 Prozent zugenommen.
Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 28,10 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
