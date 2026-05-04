SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.05.2016 wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lindt-Aktie bei 5 985,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 1,671 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9 575,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 998,33 CHF wert. Mit einer Performance von +59,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Lindt einen Börsenwert von 22,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at