Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lohnende Lindt-Investition?
|
22.06.2026 10:04:20
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lindt-Anteile an diesem Tag 68 575,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,015 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 360,55 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 19.06.2026 auf 93 300,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 36,06 Prozent vermehrt.
Am Markt war Lindt jüngst 21,48 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
10:04
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.06.26
|Lindt & Sprüngli now sources 100% of its cocoa as Rainforest Alliance Certified (EQS Group)
|
17.06.26
|Lindt & Sprüngli bezieht jetzt 100% ihres Kakaos Rainforest Alliance-zertifiziert (EQS Group)
|
15.06.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel wäre eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren heute wert (finanzen.at)
|
08.06.26