Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

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Lohnende Lindt-Investition? 22.06.2026 10:04:20

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Investoren gebracht.

Die Lindt-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lindt-Anteile an diesem Tag 68 575,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,015 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 360,55 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 19.06.2026 auf 93 300,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 36,06 Prozent vermehrt.

Am Markt war Lindt jüngst 21,48 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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